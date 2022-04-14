XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XOXNO Network (XOXNO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tiedot XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. Virallinen verkkosivusto: https://xoxno.com Valkoinen paperi: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Osta XOXNO-rahaketta nyt!

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 Kaikkien aikojen alin: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 Nykyinen hinta: $ 0.02794 $ 0.02794 $ 0.02794 Lue lisää XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen hinnasta

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XOXNO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XOXNO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XOXNO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XOXNO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XOXNO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XOXNO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XOXNO-rahakkeita MEXCistä nyt!

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen hintahistoria XOXNO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XOXNO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XOXNO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XOXNO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XOXNO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XOXNO-rahakkeen hintaennuste nyt!

