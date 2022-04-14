XOCIETY (XO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XOCIETY (XO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XOCIETY (XO) -rahakkeen tiedot XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. Virallinen verkkosivusto: https://xociety.io/ Valkoinen paperi: https://xociety.notion.site/XOCIETY-Whitepaper-1cfe35708fa280b0b9f9dba866041515 Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x90f9eb95f62d31fbe2179313547e360db86d88d2399103a94286291b63f469ba::xo::XO/txs Osta XO-rahaketta nyt!

XOCIETY (XO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XOCIETY (XO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: Kokonaistarjonta: $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 37.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02 Kaikkien aikojen alin: Nykyinen hinta: $ 0.007548 Lue lisää XOCIETY (XO) -rahakkeen hinnasta

XOCIETY (XO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XOCIETY (XO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XOCIETY (XO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XO-rahakkeita MEXCistä nyt!

XOCIETY (XO) -rahakkeen hintahistoria XO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XO-rahakkeen hintaennuste nyt!

