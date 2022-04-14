Neurai (XNA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Neurai (XNA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Neurai (XNA) -rahakkeen tiedot Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Virallinen verkkosivusto: https://neurai.org Block Explorer: https://neuraiexplorer.com Osta XNA-rahaketta nyt!

Neurai (XNA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Neurai (XNA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Kokonaistarjonta: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Nykyinen hinta: $ 0.0001506 $ 0.0001506 $ 0.0001506 Lue lisää Neurai (XNA) -rahakkeen hinnasta

Neurai (XNA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Neurai (XNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XNA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XNA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XNA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XNA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XNA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Neurai (XNA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XNA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XNA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Neurai (XNA) -rahakkeen hintahistoria XNA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XNA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XNA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XNA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XNA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XNA-rahakkeen hintaennuste nyt!

