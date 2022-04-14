Xi Token (XI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Xi Token (XI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Xi Token (XI) -rahakkeen tiedot The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus. Virallinen verkkosivusto: https://www.xiprotocol.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c Osta XI-rahaketta nyt!

Xi Token (XI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Xi Token (XI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3299 $ 0.3299 $ 0.3299 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000767804071288825 $ 0.000767804071288825 $ 0.000767804071288825 Nykyinen hinta: $ 0.00115 $ 0.00115 $ 0.00115 Lue lisää Xi Token (XI) -rahakkeen hinnasta

Xi Token (XI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Xi Token (XI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Xi Token (XI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Xi Token (XI) -rahakkeen hintahistoria XI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XI-rahakkeen hintaennuste nyt!

