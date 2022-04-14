XHYPE (XHP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XHYPE (XHP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XHYPE (XHP) -rahakkeen tiedot XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models. Virallinen verkkosivusto: https://xhype.io Valkoinen paperi: https://docs.xhype.io/xhype-docs Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039 Osta XHP-rahaketta nyt!

XHYPE (XHP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XHYPE (XHP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04839 $ 0.04839 $ 0.04839 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 Nykyinen hinta: $ 0.001616 $ 0.001616 $ 0.001616 Lue lisää XHYPE (XHP) -rahakkeen hinnasta

XHYPE (XHP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XHYPE (XHP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XHP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XHP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XHP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XHP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XHP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XHYPE (XHP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XHP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XHP-rahakkeita MEXCistä nyt!

XHYPE (XHP) -rahakkeen hintahistoria XHP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XHP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XHP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XHP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XHP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XHP-rahakkeen hintaennuste nyt!

