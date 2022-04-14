XFI (XFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XFI (XFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XFI (XFI) -rahakkeen tiedot CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Virallinen verkkosivusto: https://crossfi.org/ Valkoinen paperi: https://docs.crossfi.org Block Explorer: https://xfiscan.com/ Osta XFI-rahaketta nyt!

XFI (XFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XFI (XFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Kokonaistarjonta: $ 67.33M $ 67.33M $ 67.33M Kierrossa oleva tarjonta: $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.48M $ 22.48M $ 22.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05927373666268587 $ 0.05927373666268587 $ 0.05927373666268587 Nykyinen hinta: $ 0.0594 $ 0.0594 $ 0.0594 Lue lisää XFI (XFI) -rahakkeen hinnasta

XFI (XFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XFI (XFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XFI (XFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

XFI (XFI) -rahakkeen hintahistoria XFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

