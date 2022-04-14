XDAG (XDAG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XDAG (XDAG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XDAG (XDAG) -rahakkeen tiedot XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project. Virallinen verkkosivusto: https://xdag.io Valkoinen paperi: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md Block Explorer: https://explorer.xdag.io Osta XDAG-rahaketta nyt!

XDAG (XDAG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XDAG (XDAG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Kokonaistarjonta: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 Nykyinen hinta: $ 0.004619 $ 0.004619 $ 0.004619 Lue lisää XDAG (XDAG) -rahakkeen hinnasta

XDAG (XDAG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XDAG (XDAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XDAG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XDAG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XDAG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XDAG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XDAG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XDAG (XDAG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XDAG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XDAG-rahakkeita MEXCistä nyt!

XDAG (XDAG) -rahakkeen hintahistoria XDAG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XDAG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XDAG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XDAG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XDAG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XDAG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!