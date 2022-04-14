Chainge (XCHNG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chainge (XCHNG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chainge (XCHNG) -rahakkeen tiedot $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Virallinen verkkosivusto: https://www.chainge.finance/ Valkoinen paperi: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Block Explorer: http://fsnex.com Osta XCHNG-rahaketta nyt!

Chainge (XCHNG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chainge (XCHNG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 Nykyinen hinta: $ 0.00425 $ 0.00425 $ 0.00425 Lue lisää Chainge (XCHNG) -rahakkeen hinnasta

Chainge (XCHNG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chainge (XCHNG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XCHNG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCHNG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XCHNG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCHNG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XCHNG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Chainge (XCHNG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XCHNG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XCHNG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Chainge (XCHNG) -rahakkeen hintahistoria XCHNG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XCHNG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XCHNG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XCHNG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCHNG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XCHNG-rahakkeen hintaennuste nyt!

