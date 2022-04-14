Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Arcana Network (XAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Arcana Network (XAR) -rahakkeen tiedot Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. Virallinen verkkosivusto: https://arcana.network/ Valkoinen paperi: https://docs.arcana.network/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Osta XAR-rahaketta nyt!

Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Arcana Network (XAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 Nykyinen hinta: $ 0.003022 $ 0.003022 $ 0.003022 Lue lisää Arcana Network (XAR) -rahakkeen hinnasta

Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Arcana Network (XAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Arcana Network (XAR) -rahakkeen hintahistoria XAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

