Arcana Network-logo

Arcana Network – hinta (XAR)

1XAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Arcana Network (XAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:49:34 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.13%

+1.48%

-5.49%

-5.49%

Arcana Network (XAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003014. Viimeisen 24 tunnin aikana XAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.002954 ja korkeimmillaan $ 0.003035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4905850303654167, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002340346940777031.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XAR on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +1.48% 24 tunnin aikana ja -5.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arcana Network (XAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2024

42.11%

ETH

Arcana Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.46K. XAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.19M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.01M.

Arcana Network (XAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arcana Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00004397+1.48%
30 päivää$ -0.001183-28.19%
60 päivää$ +0.000484+19.13%
90 päivää$ -0.002626-46.57%
Arcana Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00004397 (+1.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Arcana Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001183 (-28.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Arcana Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000484 (+19.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Arcana Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002626 (-46.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arcana Network (XAR)?

Tarkista Arcana Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Arcana Network (XAR)

Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

Arcana Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arcana Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Arcana Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Arcana Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Arcana Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arcana Network (XAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arcana Network (XAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arcana Network-rahakkeelle.

Tarkista Arcana Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikka

Arcana Network (XAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arcana Network (XAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arcana Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arcana Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XAR paikallisiin valuuttoihin

Arcana Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arcana Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arcana Network”

Paljonko Arcana Network (XAR) on arvoltaan tänään?
XAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003014 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XAR-USD-parin nykyinen hinta?
XAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003014. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arcana Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XAR markkina-arvo on $ 1.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 421.19M USD.
Mikä oli XAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XAR saavutti ATH-hinnaksi 0.4905850303654167 USD.
Mikä oli XAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002340346940777031 USD.
Mikä on XAR-rahakkeen treidausvolyymi?
XAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.46K USD.
Nouseeko XAR tänä vuonna korkeammalle?
XAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:49:34 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

