Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Anita Max Wynn (WYNN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tiedot WYNN is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://www.anitamaxwynn.biz Block Explorer: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Osta WYNN-rahaketta nyt!

Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 340.08K $ 340.08K $ 340.08K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 Nykyinen hinta: $ 0.0003401 $ 0.0003401 $ 0.0003401 Lue lisää Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen hinnasta

Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WYNN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WYNN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WYNN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WYNN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WYNN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WYNN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WYNN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen hintahistoria WYNN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WYNN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WYNN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WYNN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WYNN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WYNN-rahakkeen hintaennuste nyt!

