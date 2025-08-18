Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0003152
$ 0.0003152$ 0.0003152
24 h:n matalin
$ 0.0003316
$ 0.0003316$ 0.0003316
24 h:n korkein
$ 0.0003152
$ 0.0003152$ 0.0003152
$ 0.0003316
$ 0.0003316$ 0.0003316
$ 0.0843941638315887
$ 0.0843941638315887$ 0.0843941638315887
$ 0.000052794588600742
$ 0.000052794588600742$ 0.000052794588600742
-0.19%
-2.23%
+2.50%
+2.50%
Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003155. Viimeisen 24 tunnin aikana WYNN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003152 ja korkeimmillaan $ 0.0003316 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WYNN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0843941638315887, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000052794588600742.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WYNN on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -2.23% 24 tunnin aikana ja +2.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen markkinatiedot
No.7672
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K
$ 315.48K
$ 315.48K$ 315.48K
0.00
0.00 0.00
999,934,223
999,934,223 999,934,223
SOL
Anita Max Wynn-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.30K. WYNN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999934223. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 315.48K.
Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Anita Max Wynn-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000007198
-2.23%
30 päivää
$ -0.0000981
-23.72%
60 päivää
$ -0.0000581
-15.56%
90 päivää
$ -0.0001436
-31.28%
Anita Max Wynn-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WYNN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000007198 (-2.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Anita Max Wynn 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000981 (-23.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Anita Max Wynn-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WYNN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000581 (-15.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Anita Max Wynn-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001436 (-31.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Anita Max Wynn (WYNN)?
Anita Max Wynn on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Anita Max Wynn-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WYNN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Anita Max Wynn-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Anita Max Wynn-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Anita Max Wynn-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Anita Max Wynn (WYNN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Anita Max Wynn (WYNN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Anita Max Wynn-rahakkeelle.
Anita Max Wynn (WYNN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WYNN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Anita Max Wynn (WYNN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Anita Max Wynn:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Anita Max Wynn MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.