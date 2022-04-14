Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wunder Social (WUNDER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tiedot Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform. Virallinen verkkosivusto: https://wunder.social Valkoinen paperi: https://wunder-1.gitbook.io/wunder Block Explorer: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909 Osta WUNDER-rahaketta nyt!

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002428 $ 0.002428 $ 0.002428 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000197 $ 0.000197 $ 0.000197 Lue lisää Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen hinnasta

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WUNDER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WUNDER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WUNDER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WUNDER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WUNDER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WUNDER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WUNDER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen hintahistoria WUNDER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WUNDER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WUNDER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WUNDER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WUNDER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WUNDER-rahakkeen hintaennuste nyt!

