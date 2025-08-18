Lisätietoja WUNDER-rahakkeesta

Wunder Social-logo

Wunder Social – hinta (WUNDER)

1WUNDER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000205
$0.000205$0.000205
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Wunder Social (WUNDER) -hintakaavio
2025-08-22 05:59:46 (UTC+8)

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000203
$ 0.000203$ 0.000203
24 h:n matalin
$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205
24 h:n korkein

$ 0.000203
$ 0.000203$ 0.000203

$ 0.000205
$ 0.000205$ 0.000205

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-4.66%

-4.66%

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000205. Viimeisen 24 tunnin aikana WUNDER on vaihdellut alimmillaan $ 0.000203 ja korkeimmillaan $ 0.000205 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WUNDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WUNDER on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -4.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 44.47
$ 44.47$ 44.47

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BASE

Wunder Social-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.47. WUNDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 8000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.64M.

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wunder Social-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000055-21.16%
60 päivää$ -0.000122-37.31%
90 päivää$ -0.000544-72.64%
Wunder Social-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WUNDER-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wunder Social 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000055 (-21.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wunder Social-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WUNDER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000122 (-37.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wunder Social-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000544 (-72.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wunder Social (WUNDER)?

Tarkista Wunder Social-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wunder Social (WUNDER)

Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users’ hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform.

Wunder Social on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wunder Social-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WUNDER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wunder Social-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wunder Social-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wunder Social-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wunder Social (WUNDER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wunder Social (WUNDER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wunder Social-rahakkeelle.

Tarkista Wunder Social-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikka

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WUNDER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wunder Social (WUNDER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wunder Social:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wunder Social MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WUNDER paikallisiin valuuttoihin

1 Wunder Social(WUNDER) - VND
5.394575
1 Wunder Social(WUNDER) - AUD
A$0.00031775
1 Wunder Social(WUNDER) - GBP
0.0001517
1 Wunder Social(WUNDER) - EUR
0.0001763
1 Wunder Social(WUNDER) - USD
$0.000205
1 Wunder Social(WUNDER) - MYR
RM0.0008651
1 Wunder Social(WUNDER) - TRY
0.00840705
1 Wunder Social(WUNDER) - JPY
¥0.03034
1 Wunder Social(WUNDER) - ARS
ARS$0.2693823
1 Wunder Social(WUNDER) - RUB
0.0165148
1 Wunder Social(WUNDER) - INR
0.01789445
1 Wunder Social(WUNDER) - IDR
Rp3.3606552
1 Wunder Social(WUNDER) - KRW
0.286713
1 Wunder Social(WUNDER) - PHP
0.01172395
1 Wunder Social(WUNDER) - EGP
￡E.0.0099384
1 Wunder Social(WUNDER) - BRL
R$0.0011193
1 Wunder Social(WUNDER) - CAD
C$0.00028495
1 Wunder Social(WUNDER) - BDT
0.0249321
1 Wunder Social(WUNDER) - NGN
0.3153843
1 Wunder Social(WUNDER) - COP
$0.82661125
1 Wunder Social(WUNDER) - ZAR
R.0.0036326
1 Wunder Social(WUNDER) - UAH
0.0084419
1 Wunder Social(WUNDER) - VES
Bs0.028085
1 Wunder Social(WUNDER) - CLP
$0.19885
1 Wunder Social(WUNDER) - PKR
Rs0.0580068
1 Wunder Social(WUNDER) - KZT
0.1101547
1 Wunder Social(WUNDER) - THB
฿0.0066953
1 Wunder Social(WUNDER) - TWD
NT$0.00625865
1 Wunder Social(WUNDER) - AED
د.إ0.00075235
1 Wunder Social(WUNDER) - CHF
Fr0.000164
1 Wunder Social(WUNDER) - HKD
HK$0.00160105
1 Wunder Social(WUNDER) - AMD
֏0.07860315
1 Wunder Social(WUNDER) - MAD
.د.م0.0018491
1 Wunder Social(WUNDER) - MXN
$0.00384375
1 Wunder Social(WUNDER) - SAR
ريال0.00076875
1 Wunder Social(WUNDER) - PLN
0.0007503
1 Wunder Social(WUNDER) - RON
лв0.00089175
1 Wunder Social(WUNDER) - SEK
kr0.0019721
1 Wunder Social(WUNDER) - BGN
лв0.0003444
1 Wunder Social(WUNDER) - HUF
Ft0.07001365
1 Wunder Social(WUNDER) - CZK
0.0043378
1 Wunder Social(WUNDER) - KWD
د.ك0.000062525
1 Wunder Social(WUNDER) - ILS
0.000697
1 Wunder Social(WUNDER) - AOA
Kz0.18755655
1 Wunder Social(WUNDER) - BHD
.د.ب0.00007708
1 Wunder Social(WUNDER) - BMD
$0.000205
1 Wunder Social(WUNDER) - DKK
kr0.00131815
1 Wunder Social(WUNDER) - HNL
L0.0053833
1 Wunder Social(WUNDER) - MUR
0.00937465
1 Wunder Social(WUNDER) - NAD
$0.0036285
1 Wunder Social(WUNDER) - NOK
kr0.0020869
1 Wunder Social(WUNDER) - NZD
$0.00035055
1 Wunder Social(WUNDER) - PAB
B/.0.000205
1 Wunder Social(WUNDER) - PGK
K0.0008487
1 Wunder Social(WUNDER) - QAR
ر.ق0.0007462
1 Wunder Social(WUNDER) - RSD
дин.0.0206927

Wunder Social-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wunder Social toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wunder Social-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wunder Social”

Paljonko Wunder Social (WUNDER) on arvoltaan tänään?
WUNDER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000205 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WUNDER-USD-parin nykyinen hinta?
WUNDER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000205. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wunder Social-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WUNDER markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WUNDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WUNDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli WUNDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WUNDER saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli WUNDER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WUNDER-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on WUNDER-rahakkeen treidausvolyymi?
WUNDER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.47 USD.
Nouseeko WUNDER tänä vuonna korkeammalle?
WUNDER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WUNDER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:59:46 (UTC+8)

Wunder Social (WUNDER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

