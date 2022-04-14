Wuffi (WUF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wuffi (WUF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wuffi (WUF) -rahakkeen tiedot WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. Virallinen verkkosivusto: https://www.wuffi.io/ Valkoinen paperi: https://www.wuffi.io/terms/ Block Explorer: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Osta WUF-rahaketta nyt!

Wuffi (WUF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wuffi (WUF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Kokonaistarjonta: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T Kierrossa oleva tarjonta: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000124148170138 $ 0.000000124148170138 $ 0.000000124148170138 Nykyinen hinta: $ 0.0000001497 $ 0.0000001497 $ 0.0000001497 Lue lisää Wuffi (WUF) -rahakkeen hinnasta

Wuffi (WUF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wuffi (WUF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WUF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WUF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WUF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WUF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WUF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wuffi (WUF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WUF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WUF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wuffi (WUF) -rahakkeen hintahistoria WUF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WUF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WUF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WUF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WUF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WUF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

