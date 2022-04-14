Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wall Street Memes (WSM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tiedot Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Virallinen verkkosivusto: https://wallstmemes.com/en/ Valkoinen paperi: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Osta WSM-rahaketta nyt!

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kokonaistarjonta: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Nykyinen hinta: $ 0.0005883 $ 0.0005883 $ 0.0005883 Lue lisää Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hinnasta

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WSM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WSM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WSM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WSM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WSM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WSM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WSM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hintahistoria WSM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WSM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WSM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WSM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WSM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WSM-rahakkeen hintaennuste nyt!

