Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005728
24 h:n matalin
$ 0.0005889
24 h:n korkein
$ 0.0005728
$ 0.0005889
$ 0.07971075055595898
$ 0.000384323782852664
-0.02%
+0.15%
+2.91%
+2.91%
Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005854. Viimeisen 24 tunnin aikana WSM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005728 ja korkeimmillaan $ 0.0005889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07971075055595898, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000384323782852664.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WSM on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja +2.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen markkinatiedot
No.2081
$ 1.10M
$ 9.86K
$ 1.17M
1.88B
2,000,000,000
1,897,127,649.509461
94.13%
BSC
Wall Street Memes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.86K. WSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.88B ja sen kokonaistarjonta on 1897127649.509461. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.
Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wall Street Memes-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000000877
+0.15%
30 päivää
$ -0.0001204
-17.06%
60 päivää
$ -0.0000149
-2.49%
90 päivää
$ -0.0001825
-23.77%
Wall Street Memes-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WSM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000877 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Wall Street Memes 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001204 (-17.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Wall Street Memes-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WSM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000149 (-2.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Wall Street Memes-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001825 (-23.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wall Street Memes (WSM)?
Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.
Wall Street Memes-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Wall Street Memes (WSM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wall Street Memes (WSM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wall Street Memes-rahakkeelle.
Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Wall Street Memes (WSM) -ostamisen perusteet
