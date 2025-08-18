Lisätietoja WSM-rahakkeesta

Wall Street Memes-logo

Wall Street Memes – hinta (WSM)

1WSM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0005854
$0.0005854$0.0005854
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Wall Street Memes (WSM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:59 (UTC+8)

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005728
$ 0.0005728$ 0.0005728
24 h:n matalin
$ 0.0005889
$ 0.0005889$ 0.0005889
24 h:n korkein

$ 0.0005728
$ 0.0005728$ 0.0005728

$ 0.0005889
$ 0.0005889$ 0.0005889

$ 0.07971075055595898
$ 0.07971075055595898$ 0.07971075055595898

$ 0.000384323782852664
$ 0.000384323782852664$ 0.000384323782852664

-0.02%

+0.15%

+2.91%

+2.91%

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005854. Viimeisen 24 tunnin aikana WSM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005728 ja korkeimmillaan $ 0.0005889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07971075055595898, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000384323782852664.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSM on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja +2.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2081

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 9.86K
$ 9.86K$ 9.86K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

1.88B
1.88B 1.88B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,897,127,649.509461
1,897,127,649.509461 1,897,127,649.509461

94.13%

BSC

Wall Street Memes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.86K. WSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.88B ja sen kokonaistarjonta on 1897127649.509461. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wall Street Memes-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000877+0.15%
30 päivää$ -0.0001204-17.06%
60 päivää$ -0.0000149-2.49%
90 päivää$ -0.0001825-23.77%
Wall Street Memes-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WSM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000877 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wall Street Memes 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001204 (-17.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wall Street Memes-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WSM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000149 (-2.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wall Street Memes-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001825 (-23.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wall Street Memes (WSM)?

Tarkista Wall Street Memes-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wall Street Memes-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WSM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wall Street Memes-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wall Street Memes-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wall Street Memes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wall Street Memes (WSM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wall Street Memes (WSM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wall Street Memes-rahakkeelle.

Tarkista Wall Street Memes-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikka

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wall Street Memes (WSM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wall Street Memes:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wall Street Memes MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WSM paikallisiin valuuttoihin

Wall Street Memes-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wall Street Memes toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wall Street Memes-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wall Street Memes”

Paljonko Wall Street Memes (WSM) on arvoltaan tänään?
WSM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005854 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSM-USD-parin nykyinen hinta?
WSM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005854. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wall Street Memes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSM markkina-arvo on $ 1.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.88B USD.
Mikä oli WSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSM saavutti ATH-hinnaksi 0.07971075055595898 USD.
Mikä oli WSM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000384323782852664 USD.
Mikä on WSM-rahakkeen treidausvolyymi?
WSM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.86K USD.
Nouseeko WSM tänä vuonna korkeammalle?
WSM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:59 (UTC+8)

Wall Street Memes (WSM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

