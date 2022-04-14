WeSendit (WSI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WeSendit (WSI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WeSendit (WSI) -rahakkeen tiedot WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://wesendit.io Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Osta WSI-rahaketta nyt!

WeSendit (WSI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WeSendit (WSI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 837.03K $ 837.03K $ 837.03K Kokonaistarjonta: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Kierrossa oleva tarjonta: $ 800.22M $ 800.22M $ 800.22M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001028765937159238 $ 0.001028765937159238 $ 0.001028765937159238 Nykyinen hinta: $ 0.001046 $ 0.001046 $ 0.001046 Lue lisää WeSendit (WSI) -rahakkeen hinnasta

WeSendit (WSI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WeSendit (WSI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WSI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WSI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WSI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WSI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WSI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WeSendit (WSI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WSI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WSI-rahakkeita MEXCistä nyt!

WeSendit (WSI) -rahakkeen hintahistoria WSI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WSI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WSI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WSI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WSI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WSI-rahakkeen hintaennuste nyt!

