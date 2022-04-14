NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NFT Worlds (WRLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tiedot NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.nftworlds.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Osta WRLD-rahaketta nyt!

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.48M $ 44.48M $ 44.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Nykyinen hinta: $ 0.008896 $ 0.008896 $ 0.008896 Lue lisää NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen hinnasta

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WRLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WRLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WRLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WRLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WRLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WRLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WRLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen hintahistoria WRLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WRLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WRLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WRLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WRLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WRLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

