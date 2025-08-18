Lisätietoja WRLD-rahakkeesta

NFT Worlds-logo

NFT Worlds – hinta (WRLD)

1WRLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.89%1D
USD
Reaaliaikainen NFT Worlds (WRLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:59:31 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.26%

+0.89%

-11.53%

-11.53%

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009315. Viimeisen 24 tunnin aikana WRLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.009155 ja korkeimmillaan $ 0.009447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WRLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6207653499304687, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003959094157738242.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WRLD on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.89% 24 tunnin aikana ja -11.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen markkinatiedot

No.1331

14.24%

ETH

NFT Worlds-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.66K. WRLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 712.09M ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.58M.

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Worlds-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00008217+0.89%
30 päivää$ +0.001802+23.98%
60 päivää$ +0.001661+21.70%
90 päivää$ -0.000091-0.97%
NFT Worlds-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WRLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00008217 (+0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NFT Worlds 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001802 (+23.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NFT Worlds-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WRLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001661 (+21.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NFT Worlds-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000091 (-0.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NFT Worlds (WRLD)?

Tarkista NFT Worlds-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NFT Worlds-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WRLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NFT Worlds-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NFT Worlds-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NFT Worlds-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFT Worlds (WRLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Worlds (WRLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Worlds-rahakkeelle.

Tarkista NFT Worlds-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikka

NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WRLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NFT Worlds (WRLD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NFT Worlds:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NFT Worlds MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WRLD paikallisiin valuuttoihin

NFT Worlds-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NFT Worlds toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NFT Worlds-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFT Worlds”

Paljonko NFT Worlds (WRLD) on arvoltaan tänään?
WRLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009315 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WRLD-USD-parin nykyinen hinta?
WRLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.009315. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFT Worlds-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WRLD markkina-arvo on $ 6.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WRLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WRLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 712.09M USD.
Mikä oli WRLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WRLD saavutti ATH-hinnaksi 0.6207653499304687 USD.
Mikä oli WRLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WRLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003959094157738242 USD.
Mikä on WRLD-rahakkeen treidausvolyymi?
WRLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.66K USD.
Nouseeko WRLD tänä vuonna korkeammalle?
WRLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WRLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

