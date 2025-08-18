NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009315. Viimeisen 24 tunnin aikana WRLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.009155 ja korkeimmillaan $ 0.009447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WRLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6207653499304687, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003959094157738242.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WRLD on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.89% 24 tunnin aikana ja -11.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen markkinatiedot
No.1331
$ 6.63M
$ 53.66K
$ 46.58M
712.09M
5,000,000,000
5,000,000,000
14.24%
ETH
NFT Worlds-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.66K. WRLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 712.09M ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.58M.
NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Worlds-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00008217
+0.89%
30 päivää
$ +0.001802
+23.98%
60 päivää
$ +0.001661
+21.70%
90 päivää
$ -0.000091
-0.97%
NFT Worlds-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WRLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00008217 (+0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
NFT Worlds 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001802 (+23.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
NFT Worlds-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WRLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001661 (+21.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
NFT Worlds-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000091 (-0.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NFT Worlds (WRLD)?
NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain.
Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.
NFT Worlds-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NFT Worlds (WRLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Worlds (WRLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Worlds-rahakkeelle.
NFT Worlds (WRLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WRLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NFT Worlds (WRLD) -ostamisen perusteet
