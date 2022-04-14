NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NFT Workx (WRKX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tiedot The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Virallinen verkkosivusto: https://www.web3workx.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.web3workx.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Osta WRKX-rahaketta nyt!

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NFT Workx (WRKX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Nykyinen hinta: $ 0.004439 $ 0.004439 $ 0.004439 Lue lisää NFT Workx (WRKX) -rahakkeen hinnasta

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WRKX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WRKX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WRKX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WRKX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen hintahistoria WRKX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja.

WRKX-rahakkeen hintaennuste

