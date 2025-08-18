Lisätietoja WRKX-rahakkeesta

WRKX-rahakkeen hintatiedot

WRKX-rahakkeen valkoinen paperi

WRKX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WRKX-rahakkeen tokenomiikka

WRKX-rahakkeen hintaennuste

WRKX-rahakkeen historia

WRKX-osto-opas

WRKX/fiat-valuuttamuunnin

WRKX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NFT Workx-logo

NFT Workx – hinta (WRKX)

1WRKX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004437
$0.004437$0.004437
-1.22%1D
USD
Reaaliaikainen NFT Workx (WRKX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:59:24 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004431
$ 0.004431$ 0.004431
24 h:n matalin
$ 0.004499
$ 0.004499$ 0.004499
24 h:n korkein

$ 0.004431
$ 0.004431$ 0.004431

$ 0.004499
$ 0.004499$ 0.004499

$ 0.03284414617354627
$ 0.03284414617354627$ 0.03284414617354627

$ 0.002014299939140483
$ 0.002014299939140483$ 0.002014299939140483

+0.04%

-1.22%

-0.27%

-0.27%

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004439. Viimeisen 24 tunnin aikana WRKX on vaihdellut alimmillaan $ 0.004431 ja korkeimmillaan $ 0.004499 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WRKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03284414617354627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002014299939140483.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WRKX on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -1.22% 24 tunnin aikana ja -0.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen markkinatiedot

No.4389

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

NFT Workx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.75K. WRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.44M.

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NFT Workx-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000548-1.22%
30 päivää$ -0.00052-10.49%
60 päivää$ -0.002189-33.03%
90 päivää$ -0.002478-35.83%
NFT Workx-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WRKX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000548 (-1.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NFT Workx 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00052 (-10.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NFT Workx-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WRKX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002189 (-33.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NFT Workx-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002478 (-35.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NFT Workx (WRKX)?

Tarkista NFT Workx-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NFT Workx (WRKX)

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NFT Workx on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NFT Workx-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WRKX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NFT Workx-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NFT Workx-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NFT Workx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NFT Workx (WRKX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NFT Workx (WRKX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NFT Workx-rahakkeelle.

Tarkista NFT Workx-rahakkeen hintaennuste nyt!

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikka

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WRKX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NFT Workx (WRKX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NFT Workx:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NFT Workx MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WRKX paikallisiin valuuttoihin

1 NFT Workx(WRKX) - VND
116.812285
1 NFT Workx(WRKX) - AUD
A$0.00688045
1 NFT Workx(WRKX) - GBP
0.00328486
1 NFT Workx(WRKX) - EUR
0.00381754
1 NFT Workx(WRKX) - USD
$0.004439
1 NFT Workx(WRKX) - MYR
RM0.01873258
1 NFT Workx(WRKX) - TRY
0.18204339
1 NFT Workx(WRKX) - JPY
¥0.656972
1 NFT Workx(WRKX) - ARS
ARS$5.83311234
1 NFT Workx(WRKX) - RUB
0.35760584
1 NFT Workx(WRKX) - INR
0.38748031
1 NFT Workx(WRKX) - IDR
Rp72.77048016
1 NFT Workx(WRKX) - KRW
6.2083854
1 NFT Workx(WRKX) - PHP
0.25386641
1 NFT Workx(WRKX) - EGP
￡E.0.21520272
1 NFT Workx(WRKX) - BRL
R$0.02423694
1 NFT Workx(WRKX) - CAD
C$0.00617021
1 NFT Workx(WRKX) - BDT
0.53987118
1 NFT Workx(WRKX) - NGN
6.82922394
1 NFT Workx(WRKX) - COP
$17.89915775
1 NFT Workx(WRKX) - ZAR
R.0.07865908
1 NFT Workx(WRKX) - UAH
0.18279802
1 NFT Workx(WRKX) - VES
Bs0.608143
1 NFT Workx(WRKX) - CLP
$4.30583
1 NFT Workx(WRKX) - PKR
Rs1.25605944
1 NFT Workx(WRKX) - KZT
2.38525226
1 NFT Workx(WRKX) - THB
฿0.14497774
1 NFT Workx(WRKX) - TWD
NT$0.13552267
1 NFT Workx(WRKX) - AED
د.إ0.01629113
1 NFT Workx(WRKX) - CHF
Fr0.0035512
1 NFT Workx(WRKX) - HKD
HK$0.03466859
1 NFT Workx(WRKX) - AMD
֏1.70204577
1 NFT Workx(WRKX) - MAD
.د.م0.04003978
1 NFT Workx(WRKX) - MXN
$0.08323125
1 NFT Workx(WRKX) - SAR
ريال0.01664625
1 NFT Workx(WRKX) - PLN
0.01624674
1 NFT Workx(WRKX) - RON
лв0.01930965
1 NFT Workx(WRKX) - SEK
kr0.04270318
1 NFT Workx(WRKX) - BGN
лв0.00745752
1 NFT Workx(WRKX) - HUF
Ft1.51605167
1 NFT Workx(WRKX) - CZK
0.09392924
1 NFT Workx(WRKX) - KWD
د.ك0.001353895
1 NFT Workx(WRKX) - ILS
0.0150926
1 NFT Workx(WRKX) - AOA
Kz4.06128549
1 NFT Workx(WRKX) - BHD
.د.ب0.001669064
1 NFT Workx(WRKX) - BMD
$0.004439
1 NFT Workx(WRKX) - DKK
kr0.02854277
1 NFT Workx(WRKX) - HNL
L0.11656814
1 NFT Workx(WRKX) - MUR
0.20299547
1 NFT Workx(WRKX) - NAD
$0.0785703
1 NFT Workx(WRKX) - NOK
kr0.04518902
1 NFT Workx(WRKX) - NZD
$0.00759069
1 NFT Workx(WRKX) - PAB
B/.0.004439
1 NFT Workx(WRKX) - PGK
K0.01837746
1 NFT Workx(WRKX) - QAR
ر.ق0.01615796
1 NFT Workx(WRKX) - RSD
дин.0.44807266

NFT Workx-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NFT Workx toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NFT Workx-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NFT Workx”

Paljonko NFT Workx (WRKX) on arvoltaan tänään?
WRKX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004439 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WRKX-USD-parin nykyinen hinta?
WRKX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004439. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NFT Workx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WRKX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WRKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WRKX saavutti ATH-hinnaksi 0.03284414617354627 USD.
Mikä oli WRKX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WRKX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002014299939140483 USD.
Mikä on WRKX-rahakkeen treidausvolyymi?
WRKX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.75K USD.
Nouseeko WRKX tänä vuonna korkeammalle?
WRKX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WRKX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:59:24 (UTC+8)

NFT Workx (WRKX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WRKX-USD-laskin

Summa

WRKX
WRKX
USD
USD

1 WRKX = 0.004439 USD

Treidaa WRKX-rahaketta

WRKXUSDT
$0.004437
$0.004437$0.004437
-1.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu