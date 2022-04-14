Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Quilibrium (WQUIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen tiedot Decentralized MPC Platform as a Service. Virallinen verkkosivusto: https://quilibrium.com/ Valkoinen paperi: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Osta WQUIL-rahaketta nyt!

Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.71M $ 38.71M $ 38.71M Kokonaistarjonta: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Kierrossa oleva tarjonta: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.71M $ 38.71M $ 38.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1496 $ 0.1496 $ 0.1496 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 $ 0.003548831856989878 Nykyinen hinta: $ 0.0429 $ 0.0429 $ 0.0429 Lue lisää Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen hinnasta

Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WQUIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WQUIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WQUIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WQUIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Quilibrium (WQUIL) -rahakkeen hintahistoria WQUIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WQUIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WQUIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WQUIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WQUIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WQUIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

