WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen tiedot WorkQuest is a decentralized job marketplace connecting employers with employees anywhere in the world. Integrating DeFi and Recruitment. Virallinen verkkosivusto: https://workquest.co/ Valkoinen paperi: https://workquest.co/#tokenomics Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBC648Cbd7B2B2c666f9f46aC5C5Ce6ee77f9C407 Osta WQT-rahaketta nyt!

WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 0.004547 $ 0.004547 $ 0.004547 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00001547 $ 0.00001547 $ 0.00001547 Lue lisää WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen hinnasta

WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WQT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WQT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WQT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WQT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WQT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WQT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WQT-rahakkeita MEXCistä nyt!

WorkQuest Token (WQT) -rahakkeen hintahistoria WQT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WQT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WQT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WQT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WQT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WQT-rahakkeen hintaennuste nyt!

