Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wombat Exchange (WOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tiedot Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Virallinen verkkosivusto: https://wombat.exchange Valkoinen paperi: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Osta WOM-rahaketta nyt!

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 183.20K $ 183.20K $ 183.20K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002444774795806443 $ 0.002444774795806443 $ 0.002444774795806443 Nykyinen hinta: $ 0.00313 $ 0.00313 $ 0.00313 Lue lisää Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen hinnasta

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen hintahistoria WOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

