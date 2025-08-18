Lisätietoja WOM-rahakkeesta

Wombat Exchange-logo

Wombat Exchange – hinta (WOM)

1WOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Wombat Exchange (WOM) -hintakaavio
2025-08-22 05:58:57 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003049. Viimeisen 24 tunnin aikana WOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.002957 ja korkeimmillaan $ 0.003164 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.234461563629635, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002444774795806443.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOM on muuttunut -0.95% viimeisen tunnin aikana, +1.06% 24 tunnin aikana ja -9.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen markkinatiedot

Wombat Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 178.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.88K. WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.53M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05M.

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wombat Exchange-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00003194+1.06%
30 päivää$ -0.000346-10.20%
60 päivää$ +0.000036+1.19%
90 päivää$ -0.00002-0.66%
Wombat Exchange-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003194 (+1.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wombat Exchange 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000346 (-10.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wombat Exchange-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000036 (+1.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wombat Exchange-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002 (-0.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wombat Exchange (WOM)?

Tarkista Wombat Exchange-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wombat Exchange-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wombat Exchange-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wombat Exchange-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wombat Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wombat Exchange (WOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wombat Exchange (WOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wombat Exchange-rahakkeelle.

Tarkista Wombat Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikka

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wombat Exchange (WOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wombat Exchange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wombat Exchange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WOM paikallisiin valuuttoihin

Wombat Exchange-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wombat Exchange toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wombat Exchange”

Paljonko Wombat Exchange (WOM) on arvoltaan tänään?
WOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003049 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOM-USD-parin nykyinen hinta?
WOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003049. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wombat Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOM markkina-arvo on $ 178.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.53M USD.
Mikä oli WOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOM saavutti ATH-hinnaksi 1.234461563629635 USD.
Mikä oli WOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002444774795806443 USD.
Mikä on WOM-rahakkeen treidausvolyymi?
WOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.88K USD.
Nouseeko WOM tänä vuonna korkeammalle?
WOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:58:57 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

