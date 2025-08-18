Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003049. Viimeisen 24 tunnin aikana WOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.002957 ja korkeimmillaan $ 0.003164 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.234461563629635, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002444774795806443.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WOM on muuttunut -0.95% viimeisen tunnin aikana, +1.06% 24 tunnin aikana ja -9.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen markkinatiedot
No.2731
$ 178.46K
$ 178.46K$ 178.46K
$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K
$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M
58.53M
58.53M 58.53M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Wombat Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 178.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.88K. WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.53M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05M.
Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.
Wombat Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Wombat Exchange (WOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wombat Exchange (WOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wombat Exchange-rahakkeelle.
Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Wombat Exchange (WOM) -ostamisen perusteet
