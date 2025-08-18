Mikä on Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wombat Exchange (WOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wombat Exchange (WOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wombat Exchange-rahakkeelle.

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikka

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wombat Exchange (WOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wombat Exchange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wombat Exchange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WOM paikallisiin valuuttoihin

Wombat Exchange-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wombat Exchange toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wombat Exchange” Paljonko Wombat Exchange (WOM) on arvoltaan tänään? WOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003049 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WOM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003049 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WOM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Wombat Exchange-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WOM markkina-arvo on $ 178.46K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.53M USD . Mikä oli WOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WOM saavutti ATH-hinnaksi 1.234461563629635 USD . Mikä oli WOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002444774795806443 USD . Mikä on WOM-rahakkeen treidausvolyymi? WOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.88K USD . Nouseeko WOM tänä vuonna korkeammalle? WOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Wombat Exchange (WOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

