Winnerz (WNZ) -rahakkeen tiedot Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://en.winnerz.win/ Valkoinen paperi: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Osta WNZ-rahaketta nyt!

Winnerz (WNZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Winnerz (WNZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 390.14K $ 390.14K $ 390.14K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Nykyinen hinta: $ 0.0018263 $ 0.0018263 $ 0.0018263 Lue lisää Winnerz (WNZ) -rahakkeen hinnasta

Winnerz (WNZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Winnerz (WNZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WNZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WNZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WNZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Winnerz (WNZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WNZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WNZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Winnerz (WNZ) -rahakkeen hintahistoria WNZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WNZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WNZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WNZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WNZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

