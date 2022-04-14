Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nine Chronicles (WNCG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tiedot Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Virallinen verkkosivusto: https://nine-chronicles.com/ Valkoinen paperi: https://gold.nine-chronicles.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Osta WNCG-rahaketta nyt!

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.89M Kokonaistarjonta: $ 723.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 528.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.4157 Kaikkien aikojen alin: $ 0.016919518461443125 Nykyinen hinta: $ 0.0187

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WNCG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNCG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WNCG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNCG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen hintahistoria WNCG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WNCG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WNCG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WNCG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNCG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WNCG-rahakkeen hintaennuste nyt!

