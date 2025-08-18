Lisätietoja WNCG-rahakkeesta

Nine Chronicles-logo

Nine Chronicles – hinta (WNCG)

Reaaliaikainen Nine Chronicles (WNCG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:22 (UTC+8)

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01821. Viimeisen 24 tunnin aikana WNCG on vaihdellut alimmillaan $ 0.01814 ja korkeimmillaan $ 0.0183 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.85927372, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.016919518461443125.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WNCG on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen markkinatiedot

Nine Chronicles-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K. WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.88M ja sen kokonaistarjonta on 723789440. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.21M.

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nine Chronicles-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00343-15.86%
60 päivää$ -0.00074-3.91%
90 päivää$ -0.00677-27.11%
Nine Chronicles-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WNCG-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nine Chronicles 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00343 (-15.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nine Chronicles-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WNCG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00074 (-3.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nine Chronicles-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00677 (-27.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nine Chronicles (WNCG)?

Tarkista Nine Chronicles-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WNCG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nine Chronicles-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nine Chronicles-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nine Chronicles-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nine Chronicles (WNCG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nine Chronicles (WNCG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nine Chronicles-rahakkeelle.

Tarkista Nine Chronicles-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikka

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNCG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nine Chronicles (WNCG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nine Chronicles:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

Nine Chronicles-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nine Chronicles toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nine Chronicles”

Paljonko Nine Chronicles (WNCG) on arvoltaan tänään?
WNCG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01821 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WNCG-USD-parin nykyinen hinta?
WNCG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01821. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nine Chronicles-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WNCG markkina-arvo on $ 9.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.88M USD.
Mikä oli WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WNCG saavutti ATH-hinnaksi 4.85927372 USD.
Mikä oli WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WNCG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.016919518461443125 USD.
Mikä on WNCG-rahakkeen treidausvolyymi?
WNCG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K USD.
Nouseeko WNCG tänä vuonna korkeammalle?
WNCG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WNCG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:22 (UTC+8)

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

