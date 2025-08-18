Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01814
24 h:n matalin
$ 0.0183
24 h:n korkein
$ 0.01814
$ 0.0183
$ 4.85927372
$ 0.016919518461443125
+0.05%
0.00%
-5.16%
-5.16%
Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01821. Viimeisen 24 tunnin aikana WNCG on vaihdellut alimmillaan $ 0.01814 ja korkeimmillaan $ 0.0183 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.85927372, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.016919518461443125.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WNCG on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen markkinatiedot
No.1150
$ 9.63M
$ 54.25K
$ 18.21M
528.88M
1,000,000,000
723,789,440
52.88%
ETH
Nine Chronicles-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K. WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.88M ja sen kokonaistarjonta on 723789440. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.21M.
Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nine Chronicles-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00343
-15.86%
60 päivää
$ -0.00074
-3.91%
90 päivää
$ -0.00677
-27.11%
Nine Chronicles-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WNCG-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Nine Chronicles 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00343 (-15.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Nine Chronicles-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WNCG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00074 (-3.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Nine Chronicles-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00677 (-27.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nine Chronicles (WNCG)?
Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).
Nine Chronicles-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nine Chronicles (WNCG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nine Chronicles (WNCG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nine Chronicles-rahakkeelle.
Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNCG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Nine Chronicles (WNCG) -ostamisen perusteet
