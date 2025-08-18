Mikä on Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nine Chronicles (WNCG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nine Chronicles (WNCG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nine Chronicles-rahakkeelle.

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikka

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNCG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nine Chronicles-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nine Chronicles toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nine Chronicles” Paljonko Nine Chronicles (WNCG) on arvoltaan tänään? WNCG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01821 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WNCG-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01821 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WNCG -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Nine Chronicles-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WNCG markkina-arvo on $ 9.63M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WNCG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 528.88M USD . Mikä oli WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WNCG saavutti ATH-hinnaksi 4.85927372 USD . Mikä oli WNCG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WNCG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.016919518461443125 USD . Mikä on WNCG-rahakkeen treidausvolyymi? WNCG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K USD . Nouseeko WNCG tänä vuonna korkeammalle? WNCG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WNCG-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Nine Chronicles (WNCG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

