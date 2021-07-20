Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Witch Token (WITCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tiedot WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Virallinen verkkosivusto: https://witchwitch.io/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Osta WITCH-rahaketta nyt!

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Witch Token (WITCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Kaikkien aikojen alin: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Nykyinen hinta: $ 0.0578 $ 0.0578 $ 0.0578 Lue lisää Witch Token (WITCH) -rahakkeen hinnasta

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WITCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WITCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WITCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WITCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WITCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Witch Token (WITCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WITCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WITCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Witch Token (WITCH) -rahakkeen hintahistoria WITCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WITCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WITCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WITCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WITCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WITCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!