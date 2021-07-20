Lisätietoja WITCH-rahakkeesta

Witch Token – hinta (WITCH)

1WITCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0579
$0.0579$0.0579
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Witch Token (WITCH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:22:59 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0545
$ 0.0545$ 0.0545
24 h:n matalin
$ 0.0628
$ 0.0628$ 0.0628
24 h:n korkein

$ 0.0545
$ 0.0545$ 0.0545

$ 0.0628
$ 0.0628$ 0.0628

$ 1.85192362
$ 1.85192362$ 1.85192362

$ 0.044990485316681025
$ 0.044990485316681025$ 0.044990485316681025

0.00%

0.00%

-2.69%

-2.69%

Witch Token (WITCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0579. Viimeisen 24 tunnin aikana WITCH on vaihdellut alimmillaan $ 0.0545 ja korkeimmillaan $ 0.0628 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WITCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.85192362, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.044990485316681025.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WITCH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -2.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Witch Token (WITCH) -rahakkeen markkinatiedot

No.1934

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 182.25K
$ 182.25K$ 182.25K

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

27.30M
27.30M 27.30M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

Witch Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 182.25K. WITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.30M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.79M.

Witch Token (WITCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Witch Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.0006+1.04%
60 päivää$ -0.0033-5.40%
90 päivää$ -0.0256-30.66%
Witch Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WITCH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Witch Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0006 (+1.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Witch Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WITCH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0033 (-5.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Witch Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0256 (-30.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Witch Token (WITCH)?

Tarkista Witch Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Witch Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WITCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Witch Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Witch Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Witch Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Witch Token (WITCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Witch Token (WITCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Witch Token-rahakkeelle.

Tarkista Witch Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikka

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WITCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Witch Token (WITCH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Witch Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Witch Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WITCH paikallisiin valuuttoihin

1 Witch Token(WITCH) - VND
1,523.6385
1 Witch Token(WITCH) - AUD
A$0.089745
1 Witch Token(WITCH) - GBP
0.042846
1 Witch Token(WITCH) - EUR
0.049794
1 Witch Token(WITCH) - USD
$0.0579
1 Witch Token(WITCH) - MYR
RM0.244338
1 Witch Token(WITCH) - TRY
2.369847
1 Witch Token(WITCH) - JPY
¥8.5692
1 Witch Token(WITCH) - ARS
ARS$76.084074
1 Witch Token(WITCH) - RUB
4.665003
1 Witch Token(WITCH) - INR
5.055828
1 Witch Token(WITCH) - IDR
Rp949.180176
1 Witch Token(WITCH) - KRW
81.092424
1 Witch Token(WITCH) - PHP
3.310143
1 Witch Token(WITCH) - EGP
￡E.2.806992
1 Witch Token(WITCH) - BRL
R$0.316713
1 Witch Token(WITCH) - CAD
C$0.079902
1 Witch Token(WITCH) - BDT
7.041798
1 Witch Token(WITCH) - NGN
88.939611
1 Witch Token(WITCH) - COP
$233.467275
1 Witch Token(WITCH) - ZAR
R.1.026567
1 Witch Token(WITCH) - UAH
2.384322
1 Witch Token(WITCH) - VES
Bs7.9323
1 Witch Token(WITCH) - CLP
$56.163
1 Witch Token(WITCH) - PKR
Rs16.323168
1 Witch Token(WITCH) - KZT
31.111986
1 Witch Token(WITCH) - THB
฿1.889856
1 Witch Token(WITCH) - TWD
NT$1.765371
1 Witch Token(WITCH) - AED
د.إ0.212493
1 Witch Token(WITCH) - CHF
Fr0.04632
1 Witch Token(WITCH) - HKD
HK$0.452199
1 Witch Token(WITCH) - AMD
֏22.15833
1 Witch Token(WITCH) - MAD
.د.م0.521679
1 Witch Token(WITCH) - MXN
$1.086204
1 Witch Token(WITCH) - SAR
ريال0.217125
1 Witch Token(WITCH) - PLN
0.211914
1 Witch Token(WITCH) - RON
лв0.251865
1 Witch Token(WITCH) - SEK
kr0.556998
1 Witch Token(WITCH) - BGN
лв0.097272
1 Witch Token(WITCH) - HUF
Ft19.760691
1 Witch Token(WITCH) - CZK
1.225164
1 Witch Token(WITCH) - KWD
د.ك0.0176595
1 Witch Token(WITCH) - ILS
0.197439
1 Witch Token(WITCH) - AOA
Kz53.070561
1 Witch Token(WITCH) - BHD
.د.ب0.0218283
1 Witch Token(WITCH) - BMD
$0.0579
1 Witch Token(WITCH) - DKK
kr0.371718
1 Witch Token(WITCH) - HNL
L1.522191
1 Witch Token(WITCH) - MUR
2.647767
1 Witch Token(WITCH) - NAD
$1.023093
1 Witch Token(WITCH) - NOK
kr0.589422
1 Witch Token(WITCH) - NZD
$0.099009
1 Witch Token(WITCH) - PAB
B/.0.0579
1 Witch Token(WITCH) - PGK
K0.239706
1 Witch Token(WITCH) - QAR
ر.ق0.210756
1 Witch Token(WITCH) - RSD
дин.5.84211

Witch Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Witch Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Witch Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Witch Token”

Paljonko Witch Token (WITCH) on arvoltaan tänään?
WITCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0579 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WITCH-USD-parin nykyinen hinta?
WITCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0579. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Witch Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WITCH markkina-arvo on $ 1.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.30M USD.
Mikä oli WITCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WITCH saavutti ATH-hinnaksi 1.85192362 USD.
Mikä oli WITCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WITCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.044990485316681025 USD.
Mikä on WITCH-rahakkeen treidausvolyymi?
WITCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 182.25K USD.
Nouseeko WITCH tänä vuonna korkeammalle?
WITCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WITCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:22:59 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

