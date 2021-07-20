Witch Token (WITCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0579. Viimeisen 24 tunnin aikana WITCH on vaihdellut alimmillaan $ 0.0545 ja korkeimmillaan $ 0.0628 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WITCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.85192362, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.044990485316681025.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WITCH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -2.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Witch Token (WITCH) -rahakkeen markkinatiedot
No.1934
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
$ 182.25K
$ 182.25K$ 182.25K
$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M
27.30M
27.30M 27.30M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
27.29%
2021-07-20 00:00:00
ETH
Witch Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 182.25K. WITCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.30M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.79M.
Witch Token (WITCH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Witch Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.0006
+1.04%
60 päivää
$ -0.0033
-5.40%
90 päivää
$ -0.0256
-30.66%
Witch Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WITCH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Witch Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0006 (+1.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Witch Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WITCH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0033 (-5.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Witch Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0256 (-30.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Witch Token (WITCH)?
WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft).
Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.
Witch Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Witch Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WITCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Witch Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Witch Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Witch Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Witch Token (WITCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Witch Token (WITCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Witch Token-rahakkeelle.
Witch Token (WITCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WITCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Witch Token (WITCH) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Witch Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Witch Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.