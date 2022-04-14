Witnet (WIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Witnet (WIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Witnet (WIT) -rahakkeen tiedot The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Virallinen verkkosivusto: https://witnet.io Valkoinen paperi: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Block Explorer: https://witnet.network Osta WIT-rahaketta nyt!

Witnet (WIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo: $ 0.00
Kokonaistarjonta: $ 1.14B
Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.54M
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.021685
Kaikkien aikojen alin: $ 0.00054390074853324
Nykyinen hinta: $ 0.001015

Witnet (WIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Witnet (WIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

