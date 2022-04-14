WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WINR Protocol (WINR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tiedot WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Virallinen verkkosivusto: https://winr.games/ Valkoinen paperi: https://docs.winr.games/ Block Explorer: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Osta WINR-rahaketta nyt!

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WINR Protocol (WINR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 518.15M $ 518.15M $ 518.15M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Nykyinen hinta: $ 0.00614 $ 0.00614 $ 0.00614 Lue lisää WINR Protocol (WINR) -rahakkeen hinnasta

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WINR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WINR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WINR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WINR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

