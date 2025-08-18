Lisätietoja WINR-rahakkeesta

WINR Protocol-logo

WINR Protocol – hinta (WINR)

1WINR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00583
$0.00583$0.00583
-0.51%1D
USD
Reaaliaikainen WINR Protocol (WINR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:37:35 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00559
$ 0.00559$ 0.00559
24 h:n matalin
$ 0.00597
$ 0.00597$ 0.00597
24 h:n korkein

$ 0.00559
$ 0.00559$ 0.00559

$ 0.00597
$ 0.00597$ 0.00597

$ 0.14633127912041108
$ 0.14633127912041108$ 0.14633127912041108

$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984$ 0.005103836506161984

+0.68%

-0.51%

-3.61%

-3.61%

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00589. Viimeisen 24 tunnin aikana WINR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00559 ja korkeimmillaan $ 0.00597 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WINR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14633127912041108, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005103836506161984.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WINR on muuttunut +0.68% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -3.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen markkinatiedot

No.4169

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 233.28K
$ 233.28K$ 233.28K

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

0.00
0.00 0.00

910,436,702
910,436,702 910,436,702

518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267

0.00%

ARB

WINR Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 233.28K. WINR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 518150658.64224267. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.36M.

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WINR Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000299-0.51%
30 päivää$ +0.00054+10.09%
60 päivää$ -0.00091-13.39%
90 päivää$ -0.00309-34.41%
WINR Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WINR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000299 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

WINR Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00054 (+10.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

WINR Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WINR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00091 (-13.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

WINR Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00309 (-34.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WINR Protocol (WINR)?

Tarkista WINR Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WINR Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WINR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue WINR Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WINR Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

WINR Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WINR Protocol (WINR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WINR Protocol (WINR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WINR Protocol-rahakkeelle.

Tarkista WINR Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikka

WINR Protocol (WINR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WINR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

WINR Protocol (WINR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa WINR Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WINR Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WINR paikallisiin valuuttoihin

WINR Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton WINR Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen WINR Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WINR Protocol”

Paljonko WINR Protocol (WINR) on arvoltaan tänään?
WINR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00589 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WINR-USD-parin nykyinen hinta?
WINR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00589. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WINR Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WINR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WINR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WINR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WINR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WINR saavutti ATH-hinnaksi 0.14633127912041108 USD.
Mikä oli WINR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WINR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005103836506161984 USD.
Mikä on WINR-rahakkeen treidausvolyymi?
WINR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 233.28K USD.
Nouseeko WINR tänä vuonna korkeammalle?
WINR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WINR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:37:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

