Wilder World (WILD) -rahakkeen tiedot Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Virallinen verkkosivusto: https://www.wilderworld.com/ Valkoinen paperi: https://wiki.wilderworld.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Osta WILD-rahaketta nyt!

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wilder World (WILD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 144.08M $ 144.08M $ 144.08M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 328.66M $ 328.66M $ 328.66M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 219.20M $ 219.20M $ 219.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Nykyinen hinta: $ 0.4384 $ 0.4384 $ 0.4384 Lue lisää Wilder World (WILD) -rahakkeen hinnasta

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WILD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WILD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WILD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WILD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Wilder World (WILD) -rahakkeen hintahistoria WILD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WILD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WILD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WILD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WILD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WILD-rahakkeen hintaennuste nyt!

