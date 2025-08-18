Lisätietoja WILD-rahakkeesta

WILD-rahakkeen hintatiedot

WILD-rahakkeen valkoinen paperi

WILD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WILD-rahakkeen tokenomiikka

WILD-rahakkeen hintaennuste

WILD-rahakkeen historia

WILD-osto-opas

WILD/fiat-valuuttamuunnin

WILD-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wilder World-logo

Wilder World – hinta (WILD)

1WILD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3964
$0.3964$0.3964
-1.04%1D
USD
Reaaliaikainen Wilder World (WILD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:47:52 (UTC+8)

Wilder World (WILD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.393
$ 0.393$ 0.393
24 h:n matalin
$ 0.4283
$ 0.4283$ 0.4283
24 h:n korkein

$ 0.393
$ 0.393$ 0.393

$ 0.4283
$ 0.4283$ 0.4283

$ 7.604160676477258
$ 7.604160676477258$ 7.604160676477258

$ 0.07481866
$ 0.07481866$ 0.07481866

+0.12%

-1.04%

-12.30%

-12.30%

Wilder World (WILD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3966. Viimeisen 24 tunnin aikana WILD on vaihdellut alimmillaan $ 0.393 ja korkeimmillaan $ 0.4283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.604160676477258, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07481866.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WILD on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -12.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wilder World (WILD) -rahakkeen markkinatiedot

No.296

$ 129.96M
$ 129.96M$ 129.96M

$ 73.68K
$ 73.68K$ 73.68K

$ 198.30M
$ 198.30M$ 198.30M

327.68M
327.68M 327.68M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

65.53%

ETH

Wilder World-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 129.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.68K. WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.68M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 198.30M.

Wilder World (WILD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wilder World-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004166-1.04%
30 päivää$ +0.1211+43.95%
60 päivää$ +0.2631+197.07%
90 päivää$ +0.193+94.79%
Wilder World-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WILD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004166 (-1.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wilder World 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1211 (+43.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wilder World-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WILD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2631 (+197.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wilder World-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.193 (+94.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wilder World (WILD)?

Tarkista Wilder World-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wilder World-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WILD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wilder World-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wilder World-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wilder World-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wilder World (WILD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wilder World (WILD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wilder World-rahakkeelle.

Tarkista Wilder World-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikka

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WILD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wilder World (WILD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wilder World:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wilder World MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WILD paikallisiin valuuttoihin

1 Wilder World(WILD) - VND
10,436.529
1 Wilder World(WILD) - AUD
A$0.61473
1 Wilder World(WILD) - GBP
0.293484
1 Wilder World(WILD) - EUR
0.341076
1 Wilder World(WILD) - USD
$0.3966
1 Wilder World(WILD) - MYR
RM1.673652
1 Wilder World(WILD) - TRY
16.232838
1 Wilder World(WILD) - JPY
¥58.6968
1 Wilder World(WILD) - ARS
ARS$521.156196
1 Wilder World(WILD) - RUB
31.954062
1 Wilder World(WILD) - INR
34.619214
1 Wilder World(WILD) - IDR
Rp6,501.638304
1 Wilder World(WILD) - KRW
555.462096
1 Wilder World(WILD) - PHP
22.677588
1 Wilder World(WILD) - EGP
￡E.19.227168
1 Wilder World(WILD) - BRL
R$2.169402
1 Wilder World(WILD) - CAD
C$0.551274
1 Wilder World(WILD) - BDT
48.234492
1 Wilder World(WILD) - NGN
610.153236
1 Wilder World(WILD) - COP
$1,599.19035
1 Wilder World(WILD) - ZAR
R.7.027752
1 Wilder World(WILD) - UAH
16.331988
1 Wilder World(WILD) - VES
Bs54.3342
1 Wilder World(WILD) - CLP
$384.702
1 Wilder World(WILD) - PKR
Rs111.809472
1 Wilder World(WILD) - KZT
213.109044
1 Wilder World(WILD) - THB
฿12.956922
1 Wilder World(WILD) - TWD
NT$12.104232
1 Wilder World(WILD) - AED
د.إ1.455522
1 Wilder World(WILD) - CHF
Fr0.31728
1 Wilder World(WILD) - HKD
HK$3.097446
1 Wilder World(WILD) - AMD
֏151.77882
1 Wilder World(WILD) - MAD
.د.م3.573366
1 Wilder World(WILD) - MXN
$7.43625
1 Wilder World(WILD) - SAR
ريال1.48725
1 Wilder World(WILD) - PLN
1.451556
1 Wilder World(WILD) - RON
лв1.72521
1 Wilder World(WILD) - SEK
kr3.815292
1 Wilder World(WILD) - BGN
лв0.666288
1 Wilder World(WILD) - HUF
Ft135.450798
1 Wilder World(WILD) - CZK
8.396022
1 Wilder World(WILD) - KWD
د.ك0.120963
1 Wilder World(WILD) - ILS
1.352406
1 Wilder World(WILD) - AOA
Kz363.519594
1 Wilder World(WILD) - BHD
.د.ب0.1491216
1 Wilder World(WILD) - BMD
$0.3966
1 Wilder World(WILD) - DKK
kr2.550138
1 Wilder World(WILD) - HNL
L10.426614
1 Wilder World(WILD) - MUR
18.136518
1 Wilder World(WILD) - NAD
$7.027752
1 Wilder World(WILD) - NOK
kr4.033422
1 Wilder World(WILD) - NZD
$0.678186
1 Wilder World(WILD) - PAB
B/.0.3966
1 Wilder World(WILD) - PGK
K1.641924
1 Wilder World(WILD) - QAR
ر.ق1.443624
1 Wilder World(WILD) - RSD
дин.40.03677

Wilder World-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wilder World toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wilder World-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wilder World”

Paljonko Wilder World (WILD) on arvoltaan tänään?
WILD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3966 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WILD-USD-parin nykyinen hinta?
WILD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3966. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wilder World-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WILD markkina-arvo on $ 129.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.68M USD.
Mikä oli WILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WILD saavutti ATH-hinnaksi 7.604160676477258 USD.
Mikä oli WILD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WILD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07481866 USD.
Mikä on WILD-rahakkeen treidausvolyymi?
WILD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.68K USD.
Nouseeko WILD tänä vuonna korkeammalle?
WILD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WILD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:47:52 (UTC+8)

Wilder World (WILD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WILD-USD-laskin

Summa

WILD
WILD
USD
USD

1 WILD = 0.3966 USD

Treidaa WILD-rahaketta

WILDUSDT
$0.3967
$0.3967$0.3967
-1.02%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu