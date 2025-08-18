Mikä on Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wilder World-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista WILD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Wilder World-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wilder World-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wilder World-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wilder World (WILD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wilder World (WILD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wilder World-rahakkeelle.

Tarkista Wilder World-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikka

Wilder World (WILD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WILD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wilder World (WILD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wilder World:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wilder World MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WILD paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Wilder World-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wilder World toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wilder World” Paljonko Wilder World (WILD) on arvoltaan tänään? WILD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3966 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WILD-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.3966 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WILD -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Wilder World-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WILD markkina-arvo on $ 129.96M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.68M USD . Mikä oli WILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WILD saavutti ATH-hinnaksi 7.604160676477258 USD . Mikä oli WILD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WILD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07481866 USD . Mikä on WILD-rahakkeen treidausvolyymi? WILD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.68K USD . Nouseeko WILD tänä vuonna korkeammalle? WILD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WILD-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

