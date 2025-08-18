Wilder World (WILD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3966. Viimeisen 24 tunnin aikana WILD on vaihdellut alimmillaan $ 0.393 ja korkeimmillaan $ 0.4283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.604160676477258, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07481866.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WILD on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -12.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wilder World (WILD) -rahakkeen markkinatiedot
$ 129.96M
$ 73.68K
$ 198.30M
327.68M
500,000,000
500,000,000
Wilder World-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 129.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 73.68K. WILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 327.68M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 198.30M.
Wilder World (WILD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wilder World-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.004166
-1.04%
30 päivää
$ +0.1211
+43.95%
60 päivää
$ +0.2631
+197.07%
90 päivää
$ +0.193
+94.79%
Wilder World-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WILD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004166 (-1.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Wilder World 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1211 (+43.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Wilder World-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WILD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2631 (+197.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Wilder World-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.193 (+94.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wilder World (WILD)?
Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.
Wilder World-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.