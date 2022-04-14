Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Windfall Token (WFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Windfall Token (WFT) -rahakkeen tiedot Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Virallinen verkkosivusto: https://windfalltoken.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.windfalltoken.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Osta WFT-rahaketta nyt!

Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Windfall Token (WFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Nykyinen hinta: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 Lue lisää Windfall Token (WFT) -rahakkeen hinnasta

Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Windfall Token (WFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Windfall Token (WFT) -rahakkeen hintahistoria WFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

