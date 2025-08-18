Lisätietoja WFT-rahakkeesta

Windfall Token – hinta (WFT)

1WFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.009981
$0.009981$0.009981
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Windfall Token (WFT) -hintakaavio
Windfall Token (WFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-2.97%

Windfall Token (WFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009981. Viimeisen 24 tunnin aikana WFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.009746 ja korkeimmillaan $ 0.0138 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2314770000408357, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002999401023458342.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WFT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -2.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Windfall Token (WFT) -rahakkeen markkinatiedot

No.6814

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 96.78K
$ 96.78K$ 96.78K

$ 998.10K
$ 998.10K$ 998.10K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Windfall Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.78K. WFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 998.10K.

Windfall Token (WFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Windfall Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.003528+54.67%
60 päivää$ +0.002403+31.71%
90 päivää$ -0.003181-24.17%
Windfall Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WFT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Windfall Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.003528 (+54.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Windfall Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002403 (+31.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Windfall Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003181 (-24.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Windfall Token (WFT)?

Tarkista Windfall Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Windfall Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Windfall Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Windfall Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Windfall Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Windfall Token (WFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Windfall Token (WFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Windfall Token-rahakkeelle.

Tarkista Windfall Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikka

Windfall Token (WFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Windfall Token (WFT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Windfall Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Windfall Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WFT paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Windfall Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Windfall Token"

Paljonko Windfall Token (WFT) on arvoltaan tänään?
WFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009981 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WFT-USD-parin nykyinen hinta?
WFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.009981. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Windfall Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WFT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WFT saavutti ATH-hinnaksi 1.2314770000408357 USD.
Mikä oli WFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002999401023458342 USD.
Mikä on WFT-rahakkeen treidausvolyymi?
WFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.78K USD.
Nouseeko WFT tänä vuonna korkeammalle?
WFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

