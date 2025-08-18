Wall Street Pepe (WEPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005939
24 h:n matalin
$ 0.00007618
24 h:n korkein
$ 0.00005939
$ 0.00007618
$ 0.000332653277761015
$ 0.000014999825207656
-0.46%
-0.08%
-21.14%
-21.14%
Wall Street Pepe (WEPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00006146. Viimeisen 24 tunnin aikana WEPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005939 ja korkeimmillaan $ 0.00007618 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000332653277761015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000014999825207656.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WEPE on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -21.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wall Street Pepe (WEPE) -rahakkeen markkinatiedot
No.1014
$ 12.29M
$ 69.22K
$ 12.29M
200.00B
200,000,000,000
200,000,000,000
100.00%
ETH
Wall Street Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.22K. WEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00B ja sen kokonaistarjonta on 200000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.29M.
Wall Street Pepe (WEPE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wall Street Pepe-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000492
-0.08%
30 päivää
$ -0.00004248
-40.87%
60 päivää
$ +0.00001711
+38.57%
90 päivää
$ +0.00004151
+208.07%
Wall Street Pepe-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WEPE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000492 (-0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Wall Street Pepe 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00004248 (-40.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Wall Street Pepe-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WEPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001711 (+38.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Wall Street Pepe-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00004151 (+208.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wall Street Pepe (WEPE)?
Wall Street Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Wall Street Pepe (WEPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wall Street Pepe (WEPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wall Street Pepe-rahakkeelle.
Wall Street Pepe (WEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WEPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Wall Street Pepe (WEPE) -ostamisen perusteet
