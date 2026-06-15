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Reaaliaikainen WEMIX-hinta on tänään 0.2454 EUR. WEMIX-rahakkeiden markkina-arvo on 113,442,982.26129357738 EUR. Seuraa reaaliaikaisia WEMIX/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen WEMIX-hinta on tänään 0.2454 EUR. WEMIX-rahakkeiden markkina-arvo on 113,442,982.26129357738 EUR. Seuraa reaaliaikaisia WEMIX/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja WEMIX-rahakkeesta

WEMIX-rahakkeen hintatiedot

Mikä on WEMIX

WEMIX-rahakkeen valkoinen paperi

WEMIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WEMIX-rahakkeen tokenomiikka

WEMIX-rahakkeen hintaennuste

WEMIX-rahakkeen historia

WEMIX-osto-opas

WEMIX/fiat-valuuttamuunnin

WEMIX-rahakkeen spot

WEMIX-rahakkeen USDT-M-futuurit

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WEMIX – hinta (WEMIX)

1WEMIX - EUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
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1D
EUR
Reaaliaikainen WEMIX (WEMIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-15 11:26:40 (UTC+8)

WEMIX-hinta tänään

Reaaliaikainen WEMIX (WEMIX) -hinta on tänään € 0.2454, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen WEMIX-EUR-muuntokurssi on € 0.2454 per WEMIX.

WEMIX on tällä hetkellä sijalla #168 markkina-arvon perusteella, joka on € 113.44M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 462.28M WEMIX. Viimeisen 24 tunnin aikana WEMIX-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.2428 (alin) ja € 0.2496 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli € 21.2230209159590600142, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli € 0.1096848644.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, WEMIX liikkui -0.21% viimeisen tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 59.93K.

WEMIX (WEMIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.168

€ 113.44M
€ 113.44M€ 113.44M

€ 59.93K
€ 59.93K€ 59.93K

€ 144.79M
€ 144.79M€ 144.79M

462.28M
462.28M 462.28M

590,000,000
590,000,000 590,000,000

552,473,209.5478008
552,473,209.5478008 552,473,209.5478008

78.35%

0.01%

WEMIX

WEMIX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on € 113.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 59.93K. WEMIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 462.28M ja sen kokonaistarjonta on 552473209.5478008. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 144.79M.

WEMIX-rahakkeiden hintahistoria EUR

24 tunnin hintavaihteluväli:
€ 0.2428
€ 0.2428€ 0.2428
24 h:n matalin
€ 0.2496
€ 0.2496€ 0.2496
24 h:n korkein

€ 0.2428
€ 0.2428€ 0.2428

€ 0.2496
€ 0.2496€ 0.2496

€ 21.2230209159590600142
€ 21.2230209159590600142€ 21.2230209159590600142

€ 0.1096848644
€ 0.1096848644€ 0.1096848644

-0.21%

--

-6.66%

-6.66%

WEMIX (WEMIX) -rahakkeen hintahistoria EUR

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WEMIX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (EUR)Muuta (%)
Tänään----
30 päivää€ -0.0418-14.56%
60 päivää€ +0.0079+3.32%
90 päivää€ -0.0412-14.38%
WEMIX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WEMIX-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

WEMIX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € -0.0418 (-14.56%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

WEMIX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WEMIX-rahakkeiden hinta muuttui € +0.0079 (+3.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

WEMIX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € -0.0412 (-14.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WEMIX (WEMIX)?

Tarkista WEMIX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

WEMIX-hintaennuste

WEMIX (WEMIX) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WEMIX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on € -- ja kasvuvauhti 0.00%.
WEMIX (WEMIX) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 WEMIX-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen WEMIX tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi WEMIX-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla WEMIX-hintaennuste.

How to buy & Invest WEMIX-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan WEMIX-rahakkeella? WEMIX-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa WEMIX. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan WEMIX (WEMIX) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja WEMIX hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
WEMIX (WEMIX) -osto-opas

Mitä voit tehdä WEMIX-rahakkeilla

WEMIX-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

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Mikä on WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

WEMIX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton WEMIX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen WEMIX-verkkosivusto
Block Explorer

Kategoria :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

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Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-15 11:26:40 (UTC+8)

WEMIX (WEMIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tutustu tarkemmin WEMIX-rahakkeisiin

WEMIX USDT (futuuritreidaus)

Avaa WEMIX-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu WEMIX USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

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Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
WEMIX/USDT
€0.211388
€0.211388€0.211388
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WEMIX-EUR-laskin

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WEMIX
EUR
EUR

1 WEMIX = 0.211044 EUR