Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Welshcorgicoin (WELSH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen tiedot Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Virallinen verkkosivusto: https://www.welshtoken.org Block Explorer: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Osta WELSH-rahaketta nyt!

Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000182945802432449 $ 0.000182945802432449 $ 0.000182945802432449 Nykyinen hinta: $ 0.000199 $ 0.000199 $ 0.000199 Lue lisää Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen hinnasta

Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WELSH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WELSH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WELSH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WELSH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WELSH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WELSH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WELSH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Welshcorgicoin (WELSH) -rahakkeen hintahistoria WELSH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WELSH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WELSH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WELSH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WELSH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WELSH-rahakkeen hintaennuste nyt!

