WELL3 (WELL) -rahakkeen tiedot Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Virallinen verkkosivusto: http://www.wellaios.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.well3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a Osta WELL-rahaketta nyt!

WELL3 (WELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WELL3 (WELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 728.96K $ 728.96K $ 728.96K Kokonaistarjonta: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 Nykyinen hinta: $ 0.0001771 $ 0.0001771 $ 0.0001771 Lue lisää WELL3 (WELL) -rahakkeen hinnasta

WELL3 (WELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WELL3 (WELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WELL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WELL3 (WELL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WELL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WELL-rahakkeita MEXCistä nyt!

WELL3 (WELL) -rahakkeen hintahistoria WELL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WELL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WELL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WELL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WELL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WELL-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat.

