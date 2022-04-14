WeFi (WEFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WeFi (WEFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WeFi (WEFI) -rahakkeen tiedot WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Virallinen verkkosivusto: http://wefi.xyz Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Osta WEFI-rahaketta nyt!

WeFi (WEFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WeFi (WEFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 756.83K $ 756.83K $ 756.83K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01796482358514379 $ 0.01796482358514379 $ 0.01796482358514379 Nykyinen hinta: $ 0.01807 $ 0.01807 $ 0.01807 Lue lisää WeFi (WEFI) -rahakkeen hinnasta

WeFi (WEFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WeFi (WEFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WEFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WEFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WEFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WEFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

WeFi (WEFI) -rahakkeen hintahistoria WEFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WEFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WEFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WEFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WEFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WEFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

