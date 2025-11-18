WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tokenomiikka

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu WEB3D (WEB3D) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:55:21 (UTC+8)
USD

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu WEB3D (WEB3D) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tiedot

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Virallinen verkkosivusto:
https://web3decision.com
Valkoinen paperi:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WEB3D-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WEB3D-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WEB3D-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WEB3D-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WEB3D-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään WEB3D (WEB3D) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WEB3D-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

WEB3D (WEB3D) -rahakkeen hintahistoria

WEB3D -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

WEB3D-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WEB3D-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WEB3D-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

