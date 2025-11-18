Weasy AI (WEASY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Weasy AI (WEASY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:55:14 (UTC+8)
USD

Weasy AI (WEASY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Weasy AI (WEASY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.50K
$ 3.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 65.94
$ 65.94
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.0000035
$ 0.0000035

Weasy AI (WEASY) -rahakkeen tiedot

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Virallinen verkkosivusto:
https://weasyai.pro
Valkoinen paperi:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Weasy AI (WEASY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Weasy AI (WEASY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WEASY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WEASY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WEASY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WEASY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WEASY-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Weasy AI (WEASY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WEASY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Weasy AI (WEASY) -rahakkeen hintahistoria

WEASY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

WEASY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WEASY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WEASY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

