WanderCoin (WANDER) -rahakkeen tiedot WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.wandercoin.ai/ Valkoinen paperi: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Block Explorer: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Osta WANDER-rahaketta nyt!

WanderCoin (WANDER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WanderCoin (WANDER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00143 $ 0.00143 $ 0.00143 Lue lisää WanderCoin (WANDER) -rahakkeen hinnasta

WanderCoin (WANDER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WanderCoin (WANDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WANDER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WANDER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WANDER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WANDER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WANDER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WanderCoin (WANDER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WANDER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

WanderCoin (WANDER) -rahakkeen hintahistoria WANDER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WANDER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WANDER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WANDER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WANDER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WANDER-rahakkeen hintaennuste nyt!

