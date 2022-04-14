Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Walk Token (WALK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Walk Token (WALK) -rahakkeen tiedot

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Virallinen verkkosivusto:
https://superwalk.io/en
Valkoinen paperi:
https://docs.superwalk.io/english/overview
Block Explorer:
https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Walk Token (WALK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.018814416514642204
$ 0.018814416514642204$ 0.018814416514642204
Nykyinen hinta:
$ 0.02543
$ 0.02543$ 0.02543

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WALK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WALK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WALK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WALK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WALK-rahaketta ostetaan

Walk Token (WALK) -rahakkeen ostaminen

Walk Token (WALK) -rahakkeen hintahistoria

WALK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

WALK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WALK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WALK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.