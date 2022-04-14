Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Walk Token (WALK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Walk Token (WALK) -rahakkeen tiedot Blockchain reward-based Move-To-Earn service. Virallinen verkkosivusto: https://superwalk.io/en Valkoinen paperi: https://docs.superwalk.io/english/overview Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58 Osta WALK-rahaketta nyt!

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Walk Token (WALK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 $ 0.018814416514642204 Nykyinen hinta: $ 0.02543 $ 0.02543 $ 0.02543 Lue lisää Walk Token (WALK) -rahakkeen hinnasta

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WALK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WALK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WALK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WALK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

