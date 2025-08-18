Lisätietoja WALK-rahakkeesta

Walk Token-logo

Walk Token – hinta (WALK)

1WALK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02616
$0.02616$0.02616
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Walk Token (WALK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:36:51 (UTC+8)

Walk Token (WALK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02545
$ 0.02545$ 0.02545
24 h:n matalin
$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692
24 h:n korkein

$ 0.02545
$ 0.02545$ 0.02545

$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692

$ 0.24990752886335088
$ 0.24990752886335088$ 0.24990752886335088

$ 0.018814416514642204
$ 0.018814416514642204$ 0.018814416514642204

0.00%

0.00%

-6.58%

-6.58%

Walk Token (WALK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02616. Viimeisen 24 tunnin aikana WALK on vaihdellut alimmillaan $ 0.02545 ja korkeimmillaan $ 0.02692 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WALK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.24990752886335088, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018814416514642204.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WALK on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -6.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Walk Token (WALK) -rahakkeen markkinatiedot

No.6274

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.26
$ 18.26$ 18.26

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

0
0 0

KLAY

Walk Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.26. WALK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Walk Token (WALK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Walk Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00047-1.77%
60 päivää$ +0.00118+4.72%
90 päivää$ -0.0054-17.12%
Walk Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WALK-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Walk Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00047 (-1.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Walk Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WALK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00118 (+4.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Walk Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0054 (-17.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Walk Token (WALK)?

Tarkista Walk Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Walk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Walk Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WALK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Walk Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Walk Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Walk Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Walk Token (WALK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Walk Token (WALK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Walk Token-rahakkeelle.

Tarkista Walk Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikka

Walk Token (WALK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WALK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Walk Token (WALK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Walk Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Walk Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WALK paikallisiin valuuttoihin

1 Walk Token(WALK) - VND
688.4004
1 Walk Token(WALK) - AUD
A$0.040548
1 Walk Token(WALK) - GBP
0.0193584
1 Walk Token(WALK) - EUR
0.0224976
1 Walk Token(WALK) - USD
$0.02616
1 Walk Token(WALK) - MYR
RM0.1103952
1 Walk Token(WALK) - TRY
1.0707288
1 Walk Token(WALK) - JPY
¥3.87168
1 Walk Token(WALK) - ARS
ARS$34.3758096
1 Walk Token(WALK) - RUB
2.1077112
1 Walk Token(WALK) - INR
2.2832448
1 Walk Token(WALK) - IDR
Rp428.8523904
1 Walk Token(WALK) - KRW
36.6386496
1 Walk Token(WALK) - PHP
1.4955672
1 Walk Token(WALK) - EGP
￡E.1.2682368
1 Walk Token(WALK) - BRL
R$0.1430952
1 Walk Token(WALK) - CAD
C$0.0363624
1 Walk Token(WALK) - BDT
3.1815792
1 Walk Token(WALK) - NGN
40.1841144
1 Walk Token(WALK) - COP
$105.48366
1 Walk Token(WALK) - ZAR
R.0.4638168
1 Walk Token(WALK) - UAH
1.0772688
1 Walk Token(WALK) - VES
Bs3.58392
1 Walk Token(WALK) - CLP
$25.3752
1 Walk Token(WALK) - PKR
Rs7.3750272
1 Walk Token(WALK) - KZT
14.0568144
1 Walk Token(WALK) - THB
฿0.8543856
1 Walk Token(WALK) - TWD
NT$0.7976184
1 Walk Token(WALK) - AED
د.إ0.0960072
1 Walk Token(WALK) - CHF
Fr0.020928
1 Walk Token(WALK) - HKD
HK$0.2043096
1 Walk Token(WALK) - AMD
֏10.011432
1 Walk Token(WALK) - MAD
.د.م0.2357016
1 Walk Token(WALK) - MXN
$0.4907616
1 Walk Token(WALK) - SAR
ريال0.0981
1 Walk Token(WALK) - PLN
0.0957456
1 Walk Token(WALK) - RON
лв0.113796
1 Walk Token(WALK) - SEK
kr0.2516592
1 Walk Token(WALK) - BGN
лв0.0439488
1 Walk Token(WALK) - HUF
Ft8.9344248
1 Walk Token(WALK) - CZK
0.5538072
1 Walk Token(WALK) - KWD
د.ك0.0079788
1 Walk Token(WALK) - ILS
0.0892056
1 Walk Token(WALK) - AOA
Kz23.9779944
1 Walk Token(WALK) - BHD
.د.ب0.00986232
1 Walk Token(WALK) - BMD
$0.02616
1 Walk Token(WALK) - DKK
kr0.1682088
1 Walk Token(WALK) - HNL
L0.6877464
1 Walk Token(WALK) - MUR
1.1962968
1 Walk Token(WALK) - NAD
$0.4622472
1 Walk Token(WALK) - NOK
kr0.2660472
1 Walk Token(WALK) - NZD
$0.0447336
1 Walk Token(WALK) - PAB
B/.0.02616
1 Walk Token(WALK) - PGK
K0.1083024
1 Walk Token(WALK) - QAR
ر.ق0.0952224
1 Walk Token(WALK) - RSD
дин.2.6405904

Walk Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Walk Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Walk Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Walk Token”

Paljonko Walk Token (WALK) on arvoltaan tänään?
WALK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02616 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WALK-USD-parin nykyinen hinta?
WALK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02616. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Walk Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WALK markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WALK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WALK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WALK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WALK saavutti ATH-hinnaksi 0.24990752886335088 USD.
Mikä oli WALK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WALK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018814416514642204 USD.
Mikä on WALK-rahakkeen treidausvolyymi?
WALK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.26 USD.
Nouseeko WALK tänä vuonna korkeammalle?
WALK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WALK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:36:51 (UTC+8)

Walk Token (WALK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

