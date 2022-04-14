WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WAGMI Games (WAGMIGAMES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tiedot WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.wagmigames.com Valkoinen paperi: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Osta WAGMIGAMES-rahaketta nyt!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Kokonaistarjonta: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Nykyinen hinta: $ 0.00000669 $ 0.00000669 $ 0.00000669 Lue lisää WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen hinnasta

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAGMIGAMES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAGMIGAMES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAGMIGAMES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAGMIGAMES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WAGMIGAMES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WAGMIGAMES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WAGMIGAMES-rahakkeita MEXCistä nyt!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen hintahistoria WAGMIGAMES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WAGMIGAMES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WAGMIGAMES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WAGMIGAMES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAGMIGAMES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WAGMIGAMES-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!