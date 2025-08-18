Lisätietoja WAGMIGAMES-rahakkeesta

WAGMI Games-logo

WAGMI Games – hinta (WAGMIGAMES)

1WAGMIGAMES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000568
$0.00000568
+1.79%1D
USD
Reaaliaikainen WAGMI Games (WAGMIGAMES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:55 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000553
$ 0.00000553
24 h:n matalin
$ 0.00000576
$ 0.00000576
24 h:n korkein

$ 0.00000553
$ 0.00000553

$ 0.00000576
$ 0.00000576

$ 0.000037006097533114
$ 0.000037006097533114

$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306

-0.18%

+1.79%

-19.21%

-19.21%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000568. Viimeisen 24 tunnin aikana WAGMIGAMES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000553 ja korkeimmillaan $ 0.00000576 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAGMIGAMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000037006097533114, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000002194837186306.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAGMIGAMES on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +1.79% 24 tunnin aikana ja -19.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen markkinatiedot

No.1060

$ 12.50M
$ 12.50M

$ 145.53K
$ 145.53K

$ 12.50M
$ 12.50M

2.20T
2.20T

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000

100.00%

ETH

WAGMI Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 145.53K. WAGMIGAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.20T ja sen kokonaistarjonta on 2200000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.50M.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän WAGMI Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000999+1.79%
30 päivää$ -0.00000055-8.83%
60 päivää$ +0.00000275+93.85%
90 päivää$ +0.00000026+4.79%
WAGMI Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WAGMIGAMES-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000999 (+1.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

WAGMI Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000055 (-8.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

WAGMI Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WAGMIGAMES-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000275 (+93.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

WAGMI Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00000026 (+4.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle WAGMI Games (WAGMIGAMES)?

Tarkista WAGMI Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WAGMI Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WAGMIGAMES-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue WAGMI Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WAGMI Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

WAGMI Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WAGMI Games (WAGMIGAMES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WAGMI Games (WAGMIGAMES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WAGMI Games-rahakkeelle.

Tarkista WAGMI Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikka

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAGMIGAMES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa WAGMI Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WAGMI Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WAGMIGAMES paikallisiin valuuttoihin

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - VND
0.1494692
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - AUD
A$0.000008804
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - GBP
0.0000042032
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - EUR
0.0000048848
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - USD
$0.00000568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - MYR
RM0.0000239696
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - TRY
0.0002329368
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - JPY
¥0.00084064
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - ARS
ARS$0.0074638608
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - RUB
0.0004575808
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - INR
0.0004958072
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - IDR
Rp0.0931147392
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - KRW
0.007944048
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - PHP
0.0003248392
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - EGP
￡E.0.0002753664
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - BRL
R$0.0000310128
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - CAD
C$0.0000078952
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - BDT
0.0006908016
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - NGN
0.0087384528
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - COP
$0.02290318
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - ZAR
R.0.0001006496
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - UAH
0.0002339024
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - VES
Bs0.00077816
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - CLP
$0.0055096
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - PKR
Rs0.0016072128
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - KZT
0.0030520912
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - THB
฿0.0001855088
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - TWD
NT$0.0001734104
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - AED
د.إ0.0000208456
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - CHF
Fr0.000004544
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - HKD
HK$0.0000443608
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - AMD
֏0.0021778824
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - MAD
.د.م0.0000512336
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - MXN
$0.0001065
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - SAR
ريال0.0000213
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - PLN
0.0000207888
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - RON
лв0.000024708
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - SEK
kr0.0000546416
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - BGN
лв0.0000095424
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - HUF
Ft0.0019398904
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - CZK
0.0001201888
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - KWD
د.ك0.0000017324
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - ILS
0.000019312
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - AOA
Kz0.0051966888
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - BHD
.د.ب0.00000213568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - BMD
$0.00000568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - DKK
kr0.0000365224
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - HNL
L0.0001491568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - MUR
0.0002597464
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - NAD
$0.000100536
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - NOK
kr0.0000578224
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - NZD
$0.0000097128
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - PAB
B/.0.00000568
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - PGK
K0.0000235152
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - QAR
ر.ق0.0000206752
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) - RSD
дин.0.0005733392

WAGMI Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton WAGMI Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen WAGMI Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WAGMI Games”

Paljonko WAGMI Games (WAGMIGAMES) on arvoltaan tänään?
WAGMIGAMES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000568 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAGMIGAMES-USD-parin nykyinen hinta?
WAGMIGAMES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000568. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on WAGMI Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAGMIGAMES markkina-arvo on $ 12.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAGMIGAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAGMIGAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.20T USD.
Mikä oli WAGMIGAMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAGMIGAMES saavutti ATH-hinnaksi 0.000037006097533114 USD.
Mikä oli WAGMIGAMES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAGMIGAMES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000002194837186306 USD.
Mikä on WAGMIGAMES-rahakkeen treidausvolyymi?
WAGMIGAMES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 145.53K USD.
Nouseeko WAGMIGAMES tänä vuonna korkeammalle?
WAGMIGAMES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAGMIGAMES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:55 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.00000568
$0.00000568
